СЕГОДНЯ 11:13 2019-01-24T11:13:52+03:00

Средства разрешат потратить на строительство, ремонт и переустройство помещений или на приобретение животных

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Начинающие смоленские фермеры могут получить грант на развитие своего дела, сообщает пресс-служба губернатора Смоленской области. Для этого необходимо одержать победу в конкурсе.

Посоревноваться между собой могут начинающие предприниматели, стоящие во главе КФК. А выигранные средства направить на строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий и помещений, заняться подключением их к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо- и теплопроводным или купить животных.

Участникам необходимо подать заявку до 6 февраля. Подробности можно узнать на сайте департамента по сельскому хозяйству и продовольствию или по телефонам: 8 (4812) 20-58-38, 20-58-42.