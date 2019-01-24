2019-01-24T12:12:20+03:00
Происшествия

Магазин в кирпичном доме горел в Смоленской области

Оперативность спасателей минимизировала нанесенный владельцу торговой точки ущерб
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Магазин в кирпичном доме горел в Смоленской области. ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.Магазин в кирпичном доме горел в Смоленской области. ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Магазин в кирпичном доме горел в селе Знаменка Угранского района, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло в восьмом часу утра 23 января. Пожар начался с крыши: из-под кровли повалил дым. Спасатели прибыли на место оперативно и быстро потушили огонь.

Сейчас подсчитывается ущерб от произошедшего и разбираются причины, по которым могла загореться крыша. Специалисты полагают, что пламя могло образоваться из-за неисправного дымохода печи.

В этот же день, но несколькими часами позже огнеборцам пришлось тушить пожар и в областном центре. В девятиэтажке на Тенишевой загорелся матрац, который лежал на лестничной клетке. К счастью, ЧП обошлось без жертв.

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