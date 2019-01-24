2019-01-24T12:58:56+03:00
Общество

Смоляне жалуются на недостаток инсулина в городских аптеках

Вместо положенного количества выдают меньше, пишут горожане в соцсетях, и грозят, что в следующем месяце и того не будет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоляне жалуются на недостаток инсулина в городских аптеках. ФОТО: pixabay.com.Смоляне жалуются на недостаток инсулина в городских аптеках. ФОТО: pixabay.com.
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Смоляне жалуются на недостаток инсулина в городских аптеках: вместо положенного количества выдают меньше, пишут горожане в паблике Черный список | Смоленск ВКонтакте.

– Вдобавок ко всему врач заявила, что в следующем месяце инсулин выдавать не будут, – написал подписчик паблика.

«Комсомольская правда» – Смоленск» обратилась за официальным комментарием в департамент по здравоохранению.

– По результатам проведенных в конце 2018 года аукционов на закупку инсулинов заключено 30 государственных контрактов. В ближайшее время ожидаются поставки льготных лекарственных препаратов (в т.ч. инсулинов) для организации бесперебойного обеспечения лекарствами льготных категорий граждан. Дополнительно объявлены закупки у единственного поставщика – поставки состоялись в январе. На сегодняшний день все инсулины есть в наличии, при необходимости для удобства пациентов они перераспределяются по сети аптек льготного отпуска, – прокомментировали сотрудники департамента.

Отметим, по данным статистики, в мире каждые 10 секунд умирает один больной с сахарным диабетом и вновь заболевают два. Заведующая Областным диабетологическим центром рассказала о том, что нужно делать, чтобы болезнь не легла тяжким финансовым бременем на плечи людей, их семей, систему здравоохранения и экономику в целом.

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