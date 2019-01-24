2019-01-24T15:25:55+03:00
Общество

Смоленские студенты познакомились с работой транспортной полиции

Молодежь не только узнала об особенностях службы, но и потренировалась в сборке и разборке учебного оружия
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленские студенты познакомились с работой транспортной полиции. ФОТО: предоставлено сотрудниками ЛО МВД России на станции Смоленск.Смоленские студенты познакомились с работой транспортной полиции. ФОТО: предоставлено сотрудниками ЛО МВД России на станции Смоленск.
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Смоленские студенты из Российской академии народного хозяйства и государственной службы познакомились с работой транспортной полиции. Это стало возможным благодаря Всероссийской акции «Студенческий десант», которая в настоящее время проходит в регионе.

- Студенты узнали об особенностях несения службы сотрудниками ППС, а также потренировались в сборке и разборке учебного оружия, - рассказал «КП» старший юрисконсульт ЛО МВД России на станции Смоленск Михаил Королев. - Также молодежь узнала о работе автоматизированной дактилоскопической информационно-поисковой системы «Папилон», которая помогает установить личность человека по отпечаткам пальцев рук и ладоней.

Начальник ЛО подполковник полиции Эдуард Герасимук рассказал гостям об участке обслуживания и истории образования отдела. Молодые люди узнали о сотрудниках транспортной полиции, проходивших службу в линейном отделе и его руководителях. А потом с интересом рассматривали фотографии ветеранов отдела – участников Великой Отечественной войны и их боевые награды и интересовались поступлением на службу.

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