СЕГОДНЯ 16:58 2019-01-24T16:58:54+03:00

Нетрезвый смолянин стрелял в знакомую на улице. ФОТО: pixabay.com

Мужчина достал пистолет после того, как его призвали вести себя прилично

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Нетрезвый смолянин едва не застрелил знакомую на улице. Инцидент произошел в Ершичах, рассказали «Комсомольской правде» - Смоленск» сотрудники пресс-службы областного УМВД.

Мужчина и женщина сильно заспорили на одной из улиц села. А когда дебошира попытались успокоить, он выстрелил в сторону женщины из пневматического пистолета.

Прибывшие на место ЧП полицейские быстро установили личность мужчины. Им оказался безработный местный житель, 1975 года рождения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Смолянину грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее начальник областного УМВД Василий Салютин отмечал, что по итогам 2018 года в общественных местах зафиксирован рост преступности. Показатель вырос на девять процентов. По словам генерала, не спокойно не только в Смоленске, но и в крупных городах области.

В целом же, в регионе зафиксировано снижение количества совершаемых преступлений.