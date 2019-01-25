2019-01-25T06:32:37+03:00
Общество

Смолянка отметила 90-летний юбилей

Жительница Промышленного района рассказала о своей жизни
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянка отметила 90-летний юбилей. ФОТО: smoladmin.ru.Смолянка отметила 90-летний юбилей. ФОТО: smoladmin.ru.
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Смолянка отметила 90-летний юбилей, сообщает пресс-служба городской администрации. Надежду Николаевну Новикову поздравили чиновники и депутаты.

Надежда Николаевна признается, что прожила очень длинную и интересную жизнь. В семье их было девять человек. Тяжелые годы войны смолянка переживала ребенком. Но, несмотря на возраст, всегда помогала бойцам рыть окопы. А после - содействовала разбору завалов уничтоженных домов, работала над восстановлением разрушенного города.

Надежда Николаевна воспитала двух детей.

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