Смолянка отметила 90-летний юбилей
Жительница Промышленного района рассказала о своей жизни
Смолянка отметила 90-летний юбилей. ФОТО: smoladmin.ru.
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Смолянка отметила 90-летний юбилей, сообщает пресс-служба городской администрации. Надежду Николаевну Новикову поздравили чиновники и депутаты.
Надежда Николаевна признается, что прожила очень длинную и интересную жизнь. В семье их было девять человек. Тяжелые годы войны смолянка переживала ребенком. Но, несмотря на возраст, всегда помогала бойцам рыть окопы. А после - содействовала разбору завалов уничтоженных домов, работала над восстановлением разрушенного города.
Надежда Николаевна воспитала двух детей.