2019-01-25T06:42:09+03:00
Происшествия

«Фольксваген» горел ночью в Смоленской области

ЧП произошло в шестом часу на одной из улиц Сафоново
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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«Фольксваген» горел в Смоленской области. ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.«Фольксваген» горел в Смоленской области. ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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«Фольксваген» горел сегодня ночью в Смоленской области: ЧП произошло в шестом часу на улице лет Октября города Сафоново, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

На месте происшествия работала одна автоцистерна из 14-й пожарной части и три огнеборца.

- Выгорел моторный отсек и передняя часть автомобиля. Причину и нанесенный ущерб выясняют специалисты, - сообщили в ведомстве.

Ранее в Смоленской области горел сельский магазин, но огнеборцам удалось оперативно потушить пламя, которое возкло под кловлей.

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