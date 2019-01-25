СЕГОДНЯ 08:24 2019-01-25T08:24:54+03:00

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Игровой автомат с деньгами разбили в Смоленске, сообщают подписчики паблика Drive2 Смоленск. Переднее стекло машины полностью разбито, внутри ничего нет. Игра стояла на входе ТЦ «Макси»

Подписчики паблика отмечают, что раньше там можно было выиграть деньги. Причем наравне с банкнотами из «Банка приколов», в хранилище лежали настоящие деньги.

- Этого и стоило ожидать! В Смоленске ни чего нельзя людям, - написал один из подписчиков паблика. Другой заметил, что кто-то мог выместить злость, ведь в игровом автомате люди проигрывали крупные суммы.

- Там при мне один мужик 4,5 т.р. потерял, - написал читатель.