СЕГОДНЯ 09:03 2019-01-25T09:03:28+03:00

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Автомобилисты возмущены поведением водителя «Мазды» в Смоленске. Мужчину обвиняют в создании помех движению машин. Соответствующая запись появилась в группе drive2_smolensk ВКонтакте.

– Водитель синей «Мазды», который каждый день создаёт помехи на перекрёстке Румянцева – Шевченко, конкретно ты сегодня создал помехи в движении на Шевченко со стороны «Полиграфа». Не становись там, пожалуйста, больше! Смени место дислокации погрузки людей! – написал участник группы.

Ранее недалеко от Колхозной площади – на улице Беляева – движению машин помешали – все легковушки. «Ниссан» и «КИА» столкнулись лоб в лоб.