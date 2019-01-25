2019-01-25T09:03:28+03:00
Общество

Автомобилисты возмущены поведением водителя «Мазды» в Смоленске

Мужчину обвиняют в создании помех движению машин
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Автомобилисты возмущены поведением водителя «Мазды» в Смоленске. ФОТО: pixabay.com.Автомобилисты возмущены поведением водителя «Мазды» в Смоленске. ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Автомобилисты возмущены поведением водителя «Мазды» в Смоленске. Мужчину обвиняют в создании помех движению машин. Соответствующая запись появилась в группе drive2_smolensk ВКонтакте.

– Водитель синей «Мазды», который каждый день создаёт помехи на перекрёстке РумянцеваШевченко, конкретно ты сегодня создал помехи в движении на Шевченко со стороны «Полиграфа». Не становись там, пожалуйста, больше! Смени место дислокации погрузки людей! – написал участник группы.

Ранее недалеко от Колхозной площади – на улице Беляева – движению машин помешали – все легковушки. «Ниссан» и «КИА» столкнулись лоб в лоб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Игровой автомат с деньгами разбили в Смоленске
«Фольксваген» горел ночью в Смоленской области
Смолянка отметила 90-летний юбилей
Нетрезвый смолянин стрелял в знакомую на улице
Смоленские студенты познакомились с работой транспортной полиции
Смоляне жалуются на недостаток инсулина в городских аптеках
Магазин в кирпичном доме горел в Смоленской области
Смоленские фермеры могут получить грант
МЖД улучшила экологические показатели и открыла новые очистные сооружения
Смолянка погибла, упав с велосипеда в Шумячах
Четыре школы ушли на карантин в Смоленске
«Ниссан» и «КИА» разбились на Беляева в Смоленске
Пять гаражей снесут на Лавочкина в Смоленске
22 автобуса от Мосгортранса прибыли в Смоленск
Новая услуга для такси заработала в Смоленской области
Смоленские налоговики рассказали об изменениях по вопросам льгот
Полмиллиона могут получить смоляне за помощь в раскрытии преступлений
Сотрудники Смоленской таможни вдвое чаще стали сообщать о преступлениях
Пенсионер погиб на пожаре в жилом доме Рославля
Смолянина осудили на 16 лет за убийство женщины