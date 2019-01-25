Посетительница клуба в Смоленске украла дорогой телефон

СЕГОДНЯ 09:20 2019-01-25T09:20:42+03:00

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Очередной скандал разгорелся в одном из ночных клубов Смоленска: посетительница заведения украла чужой телефон, стоимостью 25 тыс. рублей. Девушка нашла его в туалете, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Оставленный кем-то гаджет очень понравился смолянке и она решила выбросить старую сим-карту и вставить в него свою, чтобы в дальнейшем пользоваться находкой.

Однако новая игрушка у девушки пробыла недолго: хозяйка телефона написала заявление в полицию и правоохранители быстро смогли найти подозреваемую в преступлении.

Девушку выдали камеры видеонаблюдения.

За кражу смолянке грозит до пяти лет тюрьмы.