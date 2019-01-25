Площадь Победы в Смоленске стоит из-за массового ДТП

СЕГОДНЯ 10:47 2019-01-25T10:47:00+03:00

Автомобилисты отмечают, что в центре города столкнулись легковушки, не повезло и трамваю

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Пробка образовалась из-за тройного ДТП на площади Победы в Смоленске. Участники паблика drive2_smolensk ВКонтакте сообщают, что из-за машин встали не только машины, но и трамваи. Авария произошла утром 25 января

Автомобилисты в соцсетях советуют искать пути объезда.

Также ранее «У Штыка» на Фрунзе столкнулись две машины, что также привело к затору.

Кроме того, утром в пятницу автомобилисты были возмущены поведением водителя «Мазды» в Смоленске. Мужчину обвиняют в создании помех движению машин.