Площадь Победы в Смоленске стоит из-за массового ДТП
Автомобилисты отмечают, что в центре города столкнулись легковушки, не повезло и трамваю
ФОТО: ВКонтакте.
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Пробка образовалась из-за тройного ДТП на площади Победы в Смоленске. Участники паблика drive2_smolensk ВКонтакте сообщают, что из-за машин встали не только машины, но и трамваи. Авария произошла утром 25 января
Автомобилисты в соцсетях советуют искать пути объезда.
Также ранее «У Штыка» на Фрунзе столкнулись две машины, что также привело к затору.
Кроме того, утром в пятницу автомобилисты были возмущены поведением водителя «Мазды» в Смоленске. Мужчину обвиняют в создании помех движению машин.