2019-01-25T11:55:57+03:00
Происшествия

Жители девятиэтажки в Рославле едва не погибли

Люди переполошились, когда почувствовали едкий дым от непотушенной сигареты
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жители девятиэтажки в Рославле переполошились из-за непотушенной сигареты. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.Жители девятиэтажки в Рославле переполошились из-за непотушенной сигареты. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Непотушенная сигарета могла стать причиной пожара в девятиэтажном доме города Рославль. Жильцы одной из квартир не потушили окурок в пепельнице, сообщает пресс-служба регионального МЧС, а затем выбросили все содержимое в мусорное ведро.

Люди переполошились, когда почувствовали едкий дым. К счастью, трагедии удалось избежать, никто не пострадал.

Неосторожность при курении, говорят огнеборцы, частая причина пожаров. Спасатели просят быть внимательными при курении в доме и следить за тем, чтобы пепел не попал на легковоспламеняющиеся вещи.

Ранее сильный пожар в жилом доме на переулке Красина в Рославле унес жизнь 69-летнего пенсионера. По предварительным данным, огонь в доме мог возникнуть из-за того, что мужчина проявил неосторожность при курении.

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