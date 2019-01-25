Жители девятиэтажки в Рославле едва не погибли

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-25T11:55:57+03:00

Люди переполошились, когда почувствовали едкий дым от непотушенной сигареты

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Непотушенная сигарета могла стать причиной пожара в девятиэтажном доме города Рославль. Жильцы одной из квартир не потушили окурок в пепельнице, сообщает пресс-служба регионального МЧС, а затем выбросили все содержимое в мусорное ведро.

Люди переполошились, когда почувствовали едкий дым. К счастью, трагедии удалось избежать, никто не пострадал.

Неосторожность при курении, говорят огнеборцы, частая причина пожаров. Спасатели просят быть внимательными при курении в доме и следить за тем, чтобы пепел не попал на легковоспламеняющиеся вещи.

Ранее сильный пожар в жилом доме на переулке Красина в Рославле унес жизнь 69-летнего пенсионера. По предварительным данным, огонь в доме мог возникнуть из-за того, что мужчина проявил неосторожность при курении.