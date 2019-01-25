Смолянин похитил последние деньги у пожилого соседа

СЕГОДНЯ 14:42 2019-01-25T14:42:38+03:00

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Полицейские раскрыли кражу с банковской карты 63-летнего жителя Хиславичского района. Пенсионер обратился в полицию с просьбой найти того, кто снял его накопления, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Следователи направили запросы в банк и выяснили, что к преступлению причастен сосед пожилого человека. Именно он тайно провел операцию и оставил мужчину без пяти тысяч рублей. Но к моменту задержания 43-летний местный житель уже успел их потратить.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

Между тем, полицейские в очередной раз просят жителей региона быть предельно внимательными при обращении с банковскими картами. Несмотря на активную профилактику мошенничеств, смоляне часто идут на поводу у аферистов и лишаются своих накоплений, заметил на состоявшейся пресс-сконференции начальник областного УМВД Василий Салютин.