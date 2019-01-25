Девять смоленских школ закрыты на карантин
Девять смоленских школ закрыты на карантин, сообщил представитель пресс-службы городской администрации. На внеплановые каникулы отправлены почти полторы тысячи детей из 60 классов.
Больше всего школьников болеют в гимназии имени Пржевальского: образовательный процесс для всех классов там возобновится только с 30 января. Немногим лучше обстоят дела в 25-й, 11-й, 26-й, 27-й, 39-й и 6-й школах. В этих учреждениях каникулы объявлены для нескольких классов.
Ранее в профильном департаменте заявляли, что по необходимости в учреждения здравоохранения региона дополнительно могут быть предоставлены 1,4 коек. Также в области есть хороший запас лекарств и средств защиты органов дыхания, отмечали в администрации области.
И в то же время смоляне в соцсетях пожаловались на нехватку инсулина. В департаменте говорят, что ситуация под контролем.