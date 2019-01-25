120 заключенных вышли из смоленских колоний

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-25T16:42:22+03:00

Еще пять сотен зэков окажутся на свободу раньше, чем они планировали

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120 заключенных освободились из смоленских колоний, еще 538 человек выйдут на свободу значительно раньше, чем они планировали. По словам сотрудников пресс-службы регионального УФСИН, такое решение принято в связи с изменениями законодательства, которые на сегодняшний день уже вступили в силу.

Закон №186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации» изменяет зачет сроков предварительного заключения в следственном изоляторе на общий срок наказания. Чтобы посчитать, кто и сколько должен отбывать наказание, в суды было направлено почти 700 личных дел осужденных.

Всего на данный момент, в колониях отбывают наказание почти 3,5 тыс. человек, уточняют в ведомстве.