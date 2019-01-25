2019-01-25T16:42:22+03:00
Общество

120 заключенных вышли из смоленских колоний

Еще пять сотен зэков окажутся на свободу раньше, чем они планировали
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

120 заключенных освободились из смоленских колоний, еще 538 человек выйдут на свободу значительно раньше, чем они планировали. По словам сотрудников пресс-службы регионального УФСИН, такое решение принято в связи с изменениями законодательства, которые на сегодняшний день уже вступили в силу.

Закон №186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации» изменяет зачет сроков предварительного заключения в следственном изоляторе на общий срок наказания. Чтобы посчитать, кто и сколько должен отбывать наказание, в суды было направлено почти 700 личных дел осужденных.

Всего на данный момент, в колониях отбывают наказание почти 3,5 тыс. человек, уточняют в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Девять смоленских школ закрыты на карантин
Смолянин похитил последние деньги у пожилого соседа
Давление воды может упасть в Промышленном районе Смоленска
Жители девятиэтажки в Рославле едва не погибли
Площадь Победы в Смоленске стоит из-за массового ДТП
1,8 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Смоленской области
Посетительница клуба в Смоленске украла дорогой телефон
Автомобилисты возмущены поведением водителя «Мазды» в Смоленске
Игровой автомат с деньгами разбили в Смоленске
«Фольксваген» горел ночью в Смоленской области
Смолянка отметила 90-летний юбилей
Нетрезвый смолянин стрелял в знакомую на улице
Смоленские студенты познакомились с работой транспортной полиции
Смоляне жалуются на недостаток инсулина в городских аптеках
Магазин в кирпичном доме горел в Смоленской области
Смоленские фермеры могут получить грант
МЖД улучшила экологические показатели и открыла новые очистные сооружения
Смолянка погибла, упав с велосипеда в Шумячах
Четыре школы ушли на карантин в Смоленске
«Ниссан» и «КИА» разбились на Беляева в Смоленске
Пять гаражей снесут на Лавочкина в Смоленске
22 автобуса от Мосгортранса прибыли в Смоленск
Новая услуга для такси заработала в Смоленской области
Смоленские налоговики рассказали об изменениях по вопросам льгот
Полмиллиона могут получить смоляне за помощь в раскрытии преступлений
Сотрудники Смоленской таможни вдвое чаще стали сообщать о преступлениях
Пенсионер погиб на пожаре в жилом доме Рославля
Смолянина осудили на 16 лет за убийство женщины