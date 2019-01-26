СЕГОДНЯ 07:12 2019-01-26T07:12:05+03:00

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Центр Смоленска и Гнездово оставят без холодной воды с 28 января, сообщает пресс-служба городской администрации. Отключения связаны в первом случае с вынужденным ремонтом сетей, а во втором случае – из-за химпромывки оборудования трех тепловых пунктов.

Так, в понедельник от холодной воды на один день (до 17.00) будут отключены дома на улицах Вокзальная, Санаторная и Зеленый бор в Гнездово, а на Исаковского в домах №18, 20; Дзержинского, №23/2, пер. Ульянова, №5 и Твардовского, №27 благ цивилизации не будет до 1 февраля.

Коммунальщики сообщают, что по необходимости, могут подвести воду. Для этого необходимо оставить заявку по телефонам: 38-18-50, 21-41-19.