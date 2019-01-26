СЕГОДНЯ 07:23 2019-01-26T07:23:29+03:00

Две крупные фальшивки нашли в Смоленске. ФОТО: pixabay.com

Банкноты номиналом пять и тысячу рублей были обнаружены в кассе двух магазинов города

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Две крупные фальшивки нашли в январе при пересчете денег в двух магазинах Смоленска, сообщила пресс-секретарь местного отделения «Банка России» Ольга Береснева. Для достоверности купюры отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили предположение работников торговой сети.

По данным фактам смоленские следователи возбудили уголовные дела.

Сотрудники Банка просят жителей региона быть бдительными и проверять подлинность банкнот на сайте ЦБ РФ или через специально разработанное мобильное приложение.