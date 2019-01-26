Молочный комплекс появится на Смоленщине
На базе ООО «Балтутино» в Глинковском районе появится современный животноводческий комплекс, сообщает пресс-служба обладминистрации. Проект планируют воплотить в жизнь за 2020-2021 годы. Комплекс рассчитан на три тысячи голов КРС, среди которых будет 1200 голов дойного стада.
На сегодняшний день объем запланированных инвестиций превышает первоначальный в два раза и составляет около 950 млн рублей.
В администрации отмечают, что проект по переработке сыворотки и модернизации предприятия закончен. И в самое кратчайшее время начнется строительство нового цеха по производству сухих молочных продуктов.
Генеральный директор ООО «Инвест Финанс» Михаил Панченков отметил, что в планах его команды – стать участниками федеральной целевой программы по развитию индустрии детского питания.
В настояшее время проходят переговоры с российскими потребителями и производителями детских смесей. Договоренности позволят воплотить в жизнь взаимовыгодные проекты и производство, отметил Михаил Панченков.
В администрации отмечают, что масштабный проект пополнит экономику Смоленщины на 1,5 млрд рублей.