Молочный комплекс появится на Смоленщине

СЕГОДНЯ 07:48 2019-01-26T07:48:08+03:00

В планах инвестора стать участниками программы по развитию индустрии детского питания

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На базе ООО «Балтутино» в Глинковском районе появится современный животноводческий комплекс, сообщает пресс-служба обладминистрации. Проект планируют воплотить в жизнь за 2020-2021 годы. Комплекс рассчитан на три тысячи голов КРС, среди которых будет 1200 голов дойного стада.

На сегодняшний день объем запланированных инвестиций превышает первоначальный в два раза и составляет около 950 млн рублей.

В администрации отмечают, что проект по переработке сыворотки и модернизации предприятия закончен. И в самое кратчайшее время начнется строительство нового цеха по производству сухих молочных продуктов.

Генеральный директор ООО «Инвест Финанс» Михаил Панченков отметил, что в планах его команды – стать участниками федеральной целевой программы по развитию индустрии детского питания.

В настояшее время проходят переговоры с российскими потребителями и производителями детских смесей. Договоренности позволят воплотить в жизнь взаимовыгодные проекты и производство, отметил Михаил Панченков.

В администрации отмечают, что масштабный проект пополнит экономику Смоленщины на 1,5 млрд рублей.