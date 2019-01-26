2019-01-26T08:04:16+03:00
Общество

Экс-глава Краснинского района оштрафован

Чиновник поплатился за неправильный ответ общественной организации
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Экс-глава Краснинского района оштрафован. ФОТО: pixabay.comЭкс-глава Краснинского района оштрафован. ФОТО: pixabay.com
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Экс-глава Краснинского района оштрафован на пять тысяч рублей за неправильный ответ, который был направлен общественной организации, сообщили в прокуратуре Смоленской области.

В ведомстве отмечают, что экс-глава нарушил положения российской Конституции и закона, касающегося порядка рассмотрения обращения граждан.

Проверка показала, что заявление представителя общественной организации не было рассмотрено, ответ направлен по почте без подтверждающих документов. Хотя письмо поступило по электронке и ответ должен был быть также отправлен по сети.

Также к дисциплинарной ответственности привлечен и один из сотрудников администрации.

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