СЕГОДНЯ 08:04 2019-01-26T08:04:16+03:00

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Экс-глава Краснинского района оштрафован на пять тысяч рублей за неправильный ответ, который был направлен общественной организации, сообщили в прокуратуре Смоленской области.

В ведомстве отмечают, что экс-глава нарушил положения российской Конституции и закона, касающегося порядка рассмотрения обращения граждан.

Проверка показала, что заявление представителя общественной организации не было рассмотрено, ответ направлен по почте без подтверждающих документов. Хотя письмо поступило по электронке и ответ должен был быть также отправлен по сети.

Также к дисциплинарной ответственности привлечен и один из сотрудников администрации.