2019-01-26T08:22:17+03:00
Общество

Смоленскую «лесную школу» сохранили

Учреждение продолжит работу в Красном Бору
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Судьба Красноборской санаторно-лесной школы решена: учреждение продолжит работу в Красном Бору. ФОТО: скриншот видео ГТРК Смоленск.Судьба Красноборской санаторно-лесной школы решена: учреждение продолжит работу в Красном Бору. ФОТО: скриншот видео ГТРК Смоленск.
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Судьба Красноборской санаторно-лесной школы решена: учреждение продолжит работу в Красном Бору, сообщает ГТРК Смоленск.

В учреждении прошла встреча родителей, педагогов и властей. На ней начальник департамента Смоленской области по образованию и науке Дмитрий Борисов заявил, что мнение общественности учтено и принято окончательное решении сохранить школу и отметить ее переезд.

Такой поворот событий обрадовал всех, кто боролся за работу школы.

Напомним, в начале недели «Комсомольская правда» – Смоленск» писала, что власти обсуждали вопрос закрытия школы. Детей и преподаватели хотели перевести в Кардымовскую школу-интернат. Отмечалось, что там детям будет комфортнее.

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