Смоленскую «лесную школу» сохранили
Судьба Красноборской санаторно-лесной школы решена: учреждение продолжит работу в Красном Бору, сообщает ГТРК Смоленск.
В учреждении прошла встреча родителей, педагогов и властей. На ней начальник департамента Смоленской области по образованию и науке Дмитрий Борисов заявил, что мнение общественности учтено и принято окончательное решении сохранить школу и отметить ее переезд.
Такой поворот событий обрадовал всех, кто боролся за работу школы.
Напомним, в начале недели «Комсомольская правда» – Смоленск» писала, что власти обсуждали вопрос закрытия школы. Детей и преподаватели хотели перевести в Кардымовскую школу-интернат. Отмечалось, что там детям будет комфортнее.