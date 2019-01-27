Автомобилист врезалась в стену дома в Смоленске

СЕГОДНЯ 09:21 2019-01-27T09:21:27+03:00

Серьезное ДТП произошло днем в субботу, 26 января, на Большой Советской у собора

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Женщина-автомобилист на малолитражке врезалась в стену дома на Большой Советской в Смоленске, сообщают очевидцы.

Автоледи не учла погодные условия и не справилась с управлением, когда спускалась в сторону собора. Основной удар пришелся на фонарный столб, затем автомобиль развернуло, и он пробил стену жилого дома.

Малолитражка получила сильные повреждения, из людей никто не пострадал.

Автомобилисты отмечают, что спуск с Большой Советский всегда был местом частых ДТП. Несколько лет назад там появились оградительные столбики.

Кроме того, свою лепту внес снегопад. Водители отмечают, что дороги областного центра были плохо убраны.