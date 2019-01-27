Автомобилист врезалась в стену дома в Смоленске
Женщина-автомобилист на малолитражке врезалась в стену дома на Большой Советской в Смоленске, сообщают очевидцы.
Автоледи не учла погодные условия и не справилась с управлением, когда спускалась в сторону собора. Основной удар пришелся на фонарный столб, затем автомобиль развернуло, и он пробил стену жилого дома.
Малолитражка получила сильные повреждения, из людей никто не пострадал.
Автомобилисты отмечают, что спуск с Большой Советский всегда был местом частых ДТП. Несколько лет назад там появились оградительные столбики.
Кроме того, свою лепту внес снегопад. Водители отмечают, что дороги областного центра были плохо убраны.