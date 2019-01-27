2019-01-27T09:21:27+03:00
Происшествия

Автомобилист врезалась в стену дома в Смоленске

Серьезное ДТП произошло днем в субботу, 26 января, на Большой Советской у собора
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Автомобилист врезалась в стену дома в Смоленске. ФОТО: drive2_smolenskАвтомобилист врезалась в стену дома в Смоленске. ФОТО: drive2_smolensk
Изменить размер текста:

Женщина-автомобилист на малолитражке врезалась в стену дома на Большой Советской в Смоленске, сообщают очевидцы.

Автоледи не учла погодные условия и не справилась с управлением, когда спускалась в сторону собора. Основной удар пришелся на фонарный столб, затем автомобиль развернуло, и он пробил стену жилого дома.

Малолитражка получила сильные повреждения, из людей никто не пострадал.

Автомобилисты отмечают, что спуск с Большой Советский всегда был местом частых ДТП. Несколько лет назад там появились оградительные столбики.

Кроме того, свою лепту внес снегопад. Водители отмечают, что дороги областного центра были плохо убраны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24