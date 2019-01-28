Молодой смолянин хотел убить свою жену
Женщине удалось вырваться и добежать до полицейских
Молодой смолянин хотел убить жену. ФОТО: pixabay.com.
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Молодой смолянин хотел убить свою жену. Конфликт семейной пары мог закончиться трагедией, если бы женщина не сбежала от супруга и не добежала до полицейских, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Стражи порядка скрутили дебошира и доставили в отдел. В общении с правоохранителями 26-летний задержанный признался, что ссора произошла из-за личных неприязненных отношений с 37-летней женой. Однако смолянин не отрицал, что перегнул палку, и сожалеет о случившемся.
Теперь дебоширу грозит до двух лет тюрьмы.