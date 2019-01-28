Квартира загорелась ночью в центре Смоленска
В пожаре пострадал человек
Квартира загорелась ночью в центре Смоленска. ФОТО: pixabay.com
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Квартира горела ночью в центре Смоленска, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В пожаре пострадал человек. Сигнал о возгорании в одной из квартир на Урицкого поступил на пульт огреборцев в пятом часу утра. Прибывшие на место спасатели незамедлительно приступили к работе. Со стихией боролись девять огнеборцев в составе автолестницы из пятой пожарной части.
Состояние человека и детали происшествия уточняются.
Ранее днем 27 января эвакуировали посетителей ТЦ «Рио», расположенного на Киселевке. Люди отмечали, что в помещениях сильно запахло газом, но прибывшие спецслужбы ничего странного не заметили и сняли оцепление.