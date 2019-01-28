2019-01-28T08:25:56+03:00
Общество

Автохам перегородил дорогу автобусам в Смоленске

Из-за поведения автомобилиста общественному транспорту приходится нарушать ПДД
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Автохам перегородил дорогу автобусам в Смоленске. ФОТО: ВКонтакте.Автохам перегородил дорогу автобусам в Смоленске. ФОТО: ВКонтакте.
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Автохам перегородил подъезд к остановке общественного транспорта. Перевозчики вынуждены останавливаться на проезжей части, чтобы высадить и принять новых пассажиров, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Речь идет об остановке на улице Бабушкина.

Автохам перегородил дорогу автобусам в Смоленске. ФОТО: mvd.ru

Автохам перегородил дорогу автобусам в Смоленске. ФОТО: mvd.ru

Ситуацию удалось решить после вмешательства сотрудников ГИБДД. Полицейскеи получили сигнал от жителя областного центра и фотографии нарушения со стороны автохама. В конце концов на нарушителя ПДД был составлен протокол. За неправильную парковку ему грозит 1000 рублей штрафа.

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