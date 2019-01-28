Автохам перегородил дорогу автобусам в Смоленске
Из-за поведения автомобилиста общественному транспорту приходится нарушать ПДД
Автохам перегородил дорогу автобусам в Смоленске. ФОТО: ВКонтакте.
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Автохам перегородил подъезд к остановке общественного транспорта. Перевозчики вынуждены останавливаться на проезжей части, чтобы высадить и принять новых пассажиров, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Речь идет об остановке на улице Бабушкина.
Автохам перегородил дорогу автобусам в Смоленске. ФОТО: mvd.ru
Ситуацию удалось решить после вмешательства сотрудников ГИБДД. Полицейскеи получили сигнал от жителя областного центра и фотографии нарушения со стороны автохама. В конце концов на нарушителя ПДД был составлен протокол. За неправильную парковку ему грозит 1000 рублей штрафа.