2019-01-28T08:40:16+03:00
Происшествия

Пенсионера спасли из горящей квартиры в центре Смоленска

Стали известны подробности пожара в центре города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Спасатели вытащили из горящей квартиры 73-летнего смолянина, об этом сообщили СМИ в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала об утреннем пожаре на Урицкого в Смоленске. Напомним, в пятом часу утра 28 января загорелась одна из квартир многоквартирного дома. Прибывшие на место спасатели увидели пламя на первом этаже квартиры и тут же развернули автолестницу. Проникнув в квартиру, огнеборцы увидели человека и вывели его на улицу. К тому моменту пострадавший уже успел надышаться угарным газом, мужчину оперативно забрали в больницу.

Потушив огонь, спасатели обнаружили очаг возгорания. Одной из основных версий пожара рассматривается неосторожность во время курения. Об этом свидетелствовал сгоревший диван и постельное белье.

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