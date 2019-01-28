Пенсионера спасли из горящей квартиры в центре Смоленска

СЕГОДНЯ 08:40 2019-01-28T08:40:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасатели вытащили из горящей квартиры 73-летнего смолянина, об этом сообщили СМИ в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала об утреннем пожаре на Урицкого в Смоленске. Напомним, в пятом часу утра 28 января загорелась одна из квартир многоквартирного дома. Прибывшие на место спасатели увидели пламя на первом этаже квартиры и тут же развернули автолестницу. Проникнув в квартиру, огнеборцы увидели человека и вывели его на улицу. К тому моменту пострадавший уже успел надышаться угарным газом, мужчину оперативно забрали в больницу.

Потушив огонь, спасатели обнаружили очаг возгорания. Одной из основных версий пожара рассматривается неосторожность во время курения. Об этом свидетелствовал сгоревший диван и постельное белье.