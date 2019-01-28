Пробка образовалась на въезде в Смоленск из-за ДТП

СЕГОДНЯ 09:07 2019-01-28T09:07:11+03:00

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Огромная пробка образовалась на въезде в Смоленске со стороны Рославля, сообщают очевидцы. Машины стоят от поселка Тихвинка по направлению к городу. Несколько минут назад в группе drive2_smolensk ВКонтакте появилось сообщение, что перед Рославльским кольцом столкнулись две машины.

- «Лада Ларгус» припечатала «Митцубиси», - пишут пользователи соцсетей.

Судя по фото, автомобилям причинен незначительный ущерб. О пострадавших не сообщается.