Пробка образовалась на въезде в Смоленск из-за ДТП
На Рославльском кольце «Лада Ларгус» столкнулась с «Митцубиси»
Пробка образовалась на въезде в Смоленск из-за ДТП. ФОТО: ВКонтакте.
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Огромная пробка образовалась на въезде в Смоленске со стороны Рославля, сообщают очевидцы. Машины стоят от поселка Тихвинка по направлению к городу. Несколько минут назад в группе drive2_smolensk ВКонтакте появилось сообщение, что перед Рославльским кольцом столкнулись две машины.
- «Лада Ларгус» припечатала «Митцубиси», - пишут пользователи соцсетей.
Судя по фото, автомобилям причинен незначительный ущерб. О пострадавших не сообщается.