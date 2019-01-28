2019-01-28T09:07:11+03:00
Происшествия

Пробка образовалась на въезде в Смоленск из-за ДТП

На Рославльском кольце «Лада Ларгус» столкнулась с «Митцубиси»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Пробка образовалась на въезде в Смоленск из-за ДТП. ФОТО: ВКонтакте.Пробка образовалась на въезде в Смоленск из-за ДТП. ФОТО: ВКонтакте.
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Огромная пробка образовалась на въезде в Смоленске со стороны Рославля, сообщают очевидцы. Машины стоят от поселка Тихвинка по направлению к городу. Несколько минут назад в группе drive2_smolensk ВКонтакте появилось сообщение, что перед Рославльским кольцом столкнулись две машины.

- «Лада Ларгус» припечатала «Митцубиси», - пишут пользователи соцсетей.

Судя по фото, автомобилям причинен незначительный ущерб. О пострадавших не сообщается.

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