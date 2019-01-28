2019-01-28T10:14:54+03:00
Общество

Директор смоленской фирмы задолжал за ЖКУ 12 млн рублей

Предприниматель не платил по счетам более двух лет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Директор смоленской фирмы задолжал за ЖКУ 12 млн рублей. ФОТО: УФССП по Смоленской области.Директор смоленской фирмы задолжал за ЖКУ 12 млн рублей. ФОТО: УФССП по Смоленской области.
Изменить размер текста:

Крупную сумму задолжал директор организации за жилищно-коммунальные услуги, сообщили в пресс-службе УФССП по Смоленской области.

Предприниматель не платил за потребленные ресурсы более двух лет. В результате «набежало» 12 млн рублей.

Судебные приставы неоднократно принимали меры и общались с должником, но это не проводило ни к какому результату. В конце концов, вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства. Так же судебным приставом вынесено постановление об ограничении расходных операций по кассе.

- Директор организации обязан был направлять ежедневную выручку на погашение долга, - отмечают в ведомстве. - Однако не стал выполнять требование судебного пристава. Но после того как узнал о дальнейших планах приставов, полностью погасил долг.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пробка образовалась на въезде в Смоленск из-за ДТП
Пенсионера спасли из горящей квартиры в центре Смоленска
Автохам перегородил дорогу автобусам в Смоленске
Квартира загорелась ночью в центре Смоленска
Молодой смолянин хотел убить свою жену
Смолянка нашла в кальмаре иглообразное животное
Автомобилист врезалась в стену дома в Смоленске
Смоленскую «лесную школу» сохранили
Экс-глава Краснинского района оштрафован
Молочный комплекс появится на Смоленщине
Две крупные фальшивки нашли в Смоленске
Центр Смоленска и Гнездово оставят без холодной воды
120 заключенных вышли из смоленских колоний
Девять смоленских школ закрыты на карантин
Смолянин похитил последние деньги у пожилого соседа
Давление воды может упасть в Промышленном районе Смоленска
Жители девятиэтажки в Рославле едва не погибли
Площадь Победы в Смоленске стоит из-за массового ДТП
1,8 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Смоленской области
Посетительница клуба в Смоленске украла дорогой телефон
Автомобилисты возмущены поведением водителя «Мазды» в Смоленске