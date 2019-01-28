Директор смоленской фирмы задолжал за ЖКУ 12 млн рублей
Крупную сумму задолжал директор организации за жилищно-коммунальные услуги, сообщили в пресс-службе УФССП по Смоленской области.
Предприниматель не платил за потребленные ресурсы более двух лет. В результате «набежало» 12 млн рублей.
Судебные приставы неоднократно принимали меры и общались с должником, но это не проводило ни к какому результату. В конце концов, вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства. Так же судебным приставом вынесено постановление об ограничении расходных операций по кассе.
- Директор организации обязан был направлять ежедневную выручку на погашение долга, - отмечают в ведомстве. - Однако не стал выполнять требование судебного пристава. Но после того как узнал о дальнейших планах приставов, полностью погасил долг.