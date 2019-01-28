2019-01-28T10:33:43+03:00
Общество

На Смоленщине появились четыре передвижных медкомплекса

Два переданы в учреждения областного центра, два – районным больницам
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Четыре передвижных комплекса переданы учреждениям здравоохранения региона. По одному поступили в областную больницу и первую поликлинику Смоленска, другие – в Вяземскую и Рославльскую ЦРБ.

В городе современные комплексы помогут проводить диспансеризацию, а районах – обслуживать жителей сел и деревень с численностью до 100 человек. Оказывать помощь (диагностировать заболевания, проводить исследования, оказывать реанимационные действия) медики смогут круглый год.

Средства на приобретения машин поступили из федерального бюджета. На комплексы выделено более 74 млн рублей.

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