2019-01-28T12:11:23+03:00
Общество

Половине смолян после диспансеризации понадобилось лечение

Свое здоровье проверили в 2018 году более 100 тыс. человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Более 48 тыс. человек понадобилось лечение после диспансеризации, сообщает пресс-служба обладминистрации. Всего в 2018 году свое здоровье проверили более 100 тысяч человек.

Также под вопросом стоят диагнозы у более 5,5 тыс. жителей региона.

В администрации отмечают, что почти треть пациентов неправильно питались, у 17% – избыточная масса тела, у 13,9% – низкая физическая активность.

Напомним, проверить свое здоровье можно раз в три года в поликлинике по месту жительства, имея при себе паспорт и полис ОМС.

В 2019-м пройти диспансеризацию могут люди, рожденные в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годах.

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