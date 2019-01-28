Три автомобиля раскидало по дороге в Смоленске
ДТП произошло 28 января напротив Ледового дворца на 25 Сентября
ФОТО: ВКонтакте.
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Три автомобиля раскидало по дороге в Смоленске. О пострадавших в результате ДТП ничего не сообщается, пишут в паблике «drive2_smolensk» ВКонтакте.
Авария произошла днем 28 января напротив Ледового дворца на улице 25 Сентября. Очевидцы отмечают, что автомобилям причинен значительный ущерб. Из-за машин на улице образовалась пробка.
Ранее в областном центре произошло еще два крупных ДТП, которые привели к заторам на дороге. Одно - на Краснинском шоссе, другое – на Рославльском кольце.
А днем 26 января автомобилист врезалась в стену дома на Большой Советской.