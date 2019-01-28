Смоляне пересаживаются с машин на повозки
Блогер Дмитрий Сатанов поделился наблюдениями в соцсетях
ФОТО: Дмитрий Сатанов.
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Смоляне пересаживаются с машин на повозки, поделился наблюдениями в своем микроблоге редактор газеты «Сигма-плюс» Дмитрий Сатанов. Одну повозку известный блогер заметил 27 января в Ярцеве, вторую – в Кардымове.
Что подтолкнуло людей пересесть на экологичный вид транспорта, не сообщается. Возможно, жителям региона сложно преодолевать сугробы или же это их привычный уклад жизни.