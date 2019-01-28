СЕГОДНЯ 14:45 2019-01-28T14:45:32+03:00

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Серьезное ДТП произошло у «Метро» в Смоленске, сообщает паблик «drive2_smolensk» ВКонтакте. Авария произошла в районе 14.00 28 января на улице Кутузова.

- Возле «Метро» страшное ДТП. Работают два автомобиля «скорой помощи». Пострадавшего увезла «скорая». Фура влетела в «Опель», а «Опель» отрикошетил в машину, принадлежащую автошколе, - пишут смоляне.

В отделе пропаганды областного УГИБДД подтвердили факт ДТП. По данным полицейских, на Кутузова столкнулись четыре машины. Автомобилям всех участников происшествия причинены механические повреждения.

- Автомобилисты оформляют европротоколы, - сообщили полицейские.

О пострадавших в ведомстве пока ничего сказать не могут. О том, кому и какая помощь потребовалась, станет известно позднее, после того, как придет телефонограмма из медицинского учреждения. «Комсомольская правда» – Смоленск» будет следить за ситуацией.