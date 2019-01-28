2019-01-28T15:31:29+03:00
Общество

На Смоленщине отремонтируют более 40 км ж/д путей

Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба МЖД.ФОТО: пресс-служба МЖД.
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Капремонт 43 км путей планируют провести железнодорожники в этом году в Смоленском регионе Московской железной дороги, сообщает пресс-служба компании.

Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.

Ремонт пройдет на участках и станциях: УваровкаБородино, Вязьма – Семлево, Смоленск-Сортировочный – Смоленск и Голынки – Рудня. Также в планах заменить около 30 стрелочных переводов.

Благодаря обновленным путям повышается плавность хода поездов, снижается уровень шума. Это повышает комфорт пассажиров во время поездки.

Для проведения ремонтно-путевых работ разрабатываются специальные технологические «окна». При их планировании основная задача – свести к минимуму возможные корректировки в графике движения поездов дальнего следования и пригородного сообщения, чтобы сохранить привычное расписание и количество поездов для пассажиров.

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