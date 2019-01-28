2019-01-28T18:44:05+03:00
Общество

Карантин объявлен в десяти смоленских школах

На внеплановых каникулах более полутора тысяч школьников
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Карантин объявлен в десяти смоленских школах, сообщил «Комсомольской правде» – Смоленск» официальный представитель городской администрации Алексей Макаров. Всего на внеплановых каникулах находятся 1573 ребенка.

Собеседник издания отметил, что занятия приостановлены на неопределенный срок в 63 классах. Ограничительные меры введены в гимназии имени Пржевальского (33 класса), школах №№11, 25, 27, 26, 6, 9, 39, 29, гимназии №4.

Между тем, врачи-педиатры советуют внимательнее относиться к себе: чаще мыть руки и не трогать лицо, проветривать помещения, избегать контакта с простывшими людьми. Также очень важно правильно питаться и заниматься спортом.

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