Иностранец отправится в колонию за взятку сотруднику смоленского ФСБ

СЕГОДНЯ 18:36 2019-01-28T18:36:11+03:00

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Директор иностранной фирмы заплатит за транспортировку американских куриных окорочков более 5,9 млн. рублей, а также проведет в колонии три с половиной года, рассказал старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков. Второй фигурант дела объявлен в розыск.

В суде установлено, что директор фирмы и другой человек, имя которого не сообщают, передали сотруднику регионального УФСБ России взятку в размере 4,5 тыс. долларов США (более 296 тыс. рублей). Эти деньги должны были «снять» ограничения, которые применили к грузу из США, задержанному в нашем регионе. Однако сотрудник ФСБ отказался брать взятку.