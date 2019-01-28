Иностранец отправится в колонию за взятку сотруднику смоленского ФСБ
Директор иностранной фирмы заплатит за транспортировку американских куриных окорочков более 5,9 млн. рублей, а также проведет в колонии три с половиной года, рассказал старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков. Второй фигурант дела объявлен в розыск.
В суде установлено, что директор фирмы и другой человек, имя которого не сообщают, передали сотруднику регионального УФСБ России взятку в размере 4,5 тыс. долларов США (более 296 тыс. рублей). Эти деньги должны были «снять» ограничения, которые применили к грузу из США, задержанному в нашем регионе. Однако сотрудник ФСБ отказался брать взятку.