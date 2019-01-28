СЕГОДНЯ 18:54 2019-01-28T18:54:35+03:00

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Смолянин ответит в суде за убийство гостя, сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) подполковник юстиции Наталья Зуева. Тело мужчины было найдено на пороге дома, где он был.

Как удалось установить следователям, в августе условно осужденный выпивал с 45-летним знакомым, но нетрезвая беседа переросла в ссору и хозяин дома пырнул гостя живот. От тяжелого ранения 45-летний смолянин погиб.

Тело мужчины нашел участковый полицейский, который пришел навестить жителя поселка, состоящего на учете.

Дело направлено в суд.