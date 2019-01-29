2019-01-29T07:39:34+03:00
Происшествия

Торговый представитель обманула фирму на четверть миллиона в Смоленске

По словам следователей, 36-летняя женщина забирала часть выручки и не довозила продукты до магазинов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Торговый представитель обманула смоленскую фирму на четверть миллиона рублей, сообщили в пресс-службе областного УМВД. 36-летняя женщина, по словам следователей, не всегда довозила выручку до фирмы и время от времени забирала себе товар.

Деньги подозреваемая тратила в своих целях.

В отношении жительницы Вязьмы возбуждено уголовное дело. Ближайшие шесть лет она может провести в тюрьме.

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