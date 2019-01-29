СЕГОДНЯ 07:52 2019-01-29T07:52:28+03:00

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29-летний водитель «семерки» сбил девушку на Королевке в Смоленске, сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло 27 января около полудня.

По словам инспекторов, автомобилист не справился с управлением и машина на скорости полетела на 25-летнюю девушку. О характере травм ничего не сообщается.

Днем ранее автоледи врезалась в стену дома на Большой Советской у собора.

А 28 января серьезное ДТП с фурой и автомобилем автошколы произошло у торгового центра «Метро» на Кутузова.