2019-01-29T08:29:24+03:00
Общество

Почти 40 тысяч смолян обратились в ГИБДД через интернет

16 тыс. предпочли стоять в живых очередях за получением госулуги в 2018 году
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Более 38 тыс. человек обратились за услугами по регистрации транспорта в 2018 году через портал Госуслуг, сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» в отделении №1 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области.

16 тыс. автомобилистов предпочли стоять в живых очередях за получением услуги.

Начальник отделения №1 Павел Архипов напомнил, что запись по интернету позволяет сэкономить время обратившегося, дает возможность выбрать дату для визита к сотрудникам ГИБДД, избежать очередей, а также получить 30-процентную скидку на оплату госпошлины.

– Для подачи заявки на предоставление услуг, пользователю достаточно заполнить необходимые электронные формы, выбрать из перечня субъект РФ и подразделение, где он хочет получить услугу, выбрать дату и время. Далее нужно лишь распечатать бланк заявления, электронный билет, а также необходимые платежные документы для оплаты государственной пошлины, – напомнил собеседник издания.

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