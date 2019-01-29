Почти 40 тысяч смолян обратились в ГИБДД через интернет
Более 38 тыс. человек обратились за услугами по регистрации транспорта в 2018 году через портал Госуслуг, сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» в отделении №1 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области.
16 тыс. автомобилистов предпочли стоять в живых очередях за получением услуги.
Начальник отделения №1 Павел Архипов напомнил, что запись по интернету позволяет сэкономить время обратившегося, дает возможность выбрать дату для визита к сотрудникам ГИБДД, избежать очередей, а также получить 30-процентную скидку на оплату госпошлины.
– Для подачи заявки на предоставление услуг, пользователю достаточно заполнить необходимые электронные формы, выбрать из перечня субъект РФ и подразделение, где он хочет получить услугу, выбрать дату и время. Далее нужно лишь распечатать бланк заявления, электронный билет, а также необходимые платежные документы для оплаты государственной пошлины, – напомнил собеседник издания.