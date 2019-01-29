Renault Logan горел ночью в Ярцево
У автомобиля выгорел мотор
ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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«Рено Логан» горел ночью в Ярцево, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло в 02:25 29 января на улице 50 лет октября.
В ликвидации пожара принимали участие 4 спасателя и автоцистерна из 52-й пожарной части.
- Огонь повредил лакокрасочное покрытие с передней стороны кузова, выгорел моторный отсек. В настоящее время подсчитывается сумма нанесенного вреда и причина возгорания, - отметили в ведомстве.
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