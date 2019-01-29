Renault Logan горел ночью в Ярцево

СЕГОДНЯ 08:44 2019-01-29T08:44:26+03:00

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«Рено Логан» горел ночью в Ярцево, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло в 02:25 29 января на улице 50 лет октября.

В ликвидации пожара принимали участие 4 спасателя и автоцистерна из 52-й пожарной части.

- Огонь повредил лакокрасочное покрытие с передней стороны кузова, выгорел моторный отсек. В настоящее время подсчитывается сумма нанесенного вреда и причина возгорания, - отметили в ведомстве.

Ранее в центре Смоленска на Урицкого горела квартира, ее хозяин чудом остался жив. А в Рославле едва не погибли жители девятиэтажки.