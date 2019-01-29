2019-01-29T09:15:22+03:00
Общество

Смолян предостерегают от покупки «таможенного конфиската»

Работники таможни обращают внимание, что за рекламной вывеской скрываются некачественные вещи и откровенные подделки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолян предостерегают от покупки «таможенного конфиската». ФОТО: pixabay.com.Смолян предостерегают от покупки «таможенного конфиската». ФОТО: pixabay.com.
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Смолян предостерегают от покупки «таможенного конфиската»: под его видом могут продаваться некачественные вещи, рассказал «Комсомольской правде» – Смоленск» пресс-секретарь ведомства Владимир Сафонов.

- Конфискованные товары передаются в Росимущество, которое далее определяет судьбу вещи. Но на рынках или в магазинах такой товар вряд ли окажется, тем более, по очень низкой цене, - сообщил собеседник издания.

Официальный представитель ведомства просит смолян быть внимательными и не вестись на уловки недобропорядочных продавцов, ведь дешевый товар может оказаться не безопасным или низкого качества.

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