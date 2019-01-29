2019-01-29T10:05:26+03:00
Происшествия

Водитель «двенашки» сбил пешехода в Демидове и скрылся

Пострадавший не успел запомнить номер автомобиля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Водитель «двенашки» сбил пешехода в Демидове и скрылся, рассказали «КП» в отделе пропаганды областного УГИБДД.

ДТП произошло около 23.00 в районе дома №8 по улице Мира. 21-летний парень шел по краю проезжей части, а автомобилист на «двенашке» не учел расстояние до человека и сбил его, а затем уехал с места аварии. Молодой человек не успел запомнить номер машины, но известно, что в нем присутствовали цифры 2 и 4.

Если кому-то из очевидцев что-либо известно по данному ДТП, просьба связаться со следствием.

Ранее водитель «семерки» сбил девушку на Королевке в Смоленске. Также человек пострадал в ДТП на Кутузова, где столкнулись четыре машины, среди фоторых фура и машина автошколы. Подробности происшествия доступны по ссылке.

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