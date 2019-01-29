СЕГОДНЯ 10:21 2019-01-29T10:21:01+03:00

На карантине находится одна из городских школ и 31 класс 10-ти других образовательных учреждений

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Эпидпорог превышен среди школьников Смоленска. Также стали чаще болеть дошкольники, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Эпидимиологи отмечают, что за последнюю неделю ситуация с заболеваемостью в регионе гриппом и ОРВИ значителньо изменилась. Так, с 21 по 27 января уровень заболеваемости по области был ниже погового значения. Но по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших значительно подросло.

Сегодня вирусы подкосили дошкольников в возрасте 3-6 лет и школьников от 7 до 14-ти.

По этой причине в одной школе полностью приостановлены занятия, а 10-ти других на внеплановые каникулы вышли учащиеся 31 класса, о чем ранее писала «Комсомольской правда» – Смоленск».