2019-01-29T12:18:49+03:00
Происшествия

Интернет-мошенники оставили смолян без 200 тысяч рублей

Горожане пытались купить у преступников запчасти для автомобилей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Интернет-мошенники оставили смолян без 200 тысяч рублей: горожане пытались купить у преступников запчасти для автомобилей, сообщают сотрудники пресс-службы регионального УМВД.

Первым на удочку злоумышленников попался местный предпринимать. На популярном сайте он увидел объявление о продаже четырех колес в сборе для грузового автомобиля. Пообщавшись с продавцом, смолнин перевел ему на карту полную стоимость покупки - 60 тысяч рублей. После мошенник перестал выходить на связь.

Второй случай произошел в Смоленском районе, только сумма покупки была значительно выше - 150 тысяч рублей за 15 колес.

- По всем эпизодам полицейские проводят проверку, - прокомментировали сотрудники пресс-службы.

Полицейские просят смолян сохранять бдительность, приобретая товары через интернет.

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