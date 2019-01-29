2019-01-29T12:56:33+03:00
Происшествия

19 железнодорожников ответят за хищение топлива в Смоленске

Машинисты поездов экономили ГСМ, после чего сливали его и продавали третьим лицам
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба РЖД.ФОТО: пресс-служба РЖД.
Изменить размер текста:

19 смоленских железнодорожников ответят за хищение топлива: сотрудники локомотивных бригад экономили ГСМ, после чего сливали его и продавали третьим лицам, рассказали подробности громкого скандала сотрудники ЛО МВД России на станции Смоленск.

- Машинисты тепловозов филиала ОАО «РЖД» Смоленской области массово похищали топливо с техники, на которой ездили, а потом продавали его. Излишки ГСМ образовывались у них благодаря экономии: бригада ездила либо на одной секции, либо останавливала двигатель на месте стоянки. Также использовались различные приписки и другие способы, благодаря которым завышалась норма расхода горючего, - пояснил изданию собеседник.

Также следователи установили, что в силу исполнения своих служебных обязанностей железнодорожники имели доступ к топливной системе тепловозов, поэтому без проблем переливали сэкономленное ГСМ в канистры, которые в дальнейшем сбрасывали в заранее оговоренном безлюдном месте в зависимости от маршрута движения.

В отношении 19 фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой».

- Следователи задокументировали более 40 фактов хищений. В качестве фигурантов уголовного дела проходят 18 работников железной дороги и один безработный гражданин. Таким образом, в незаконный бизнес были вовлечены более половины сотрудников локомотивных бригад в колонне, - прокомментировал собеседник издания.

Работодателю причинен ущерб на сумму более 300 тысяч рублей. Материалы дела переданы в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сквер с самолетом в Смоленске благоустроят в этом году
2900 жителям райцентра Смоленской области возвращают воду
Интернет-мошенники оставили смолян без 200 тысяч рублей
Эпидпорог превышен среди школьников Смоленска
Водитель «двенашки» сбил пешехода в Демидове и скрылся
Трагедия в Ярцево: на пожаре в квартире погиб пенсионер
Смолян предостерегают от покупки «таможенного конфиската»
Renault Logan горел ночью в Ярцево
Почти 40 тысяч смолян обратились в ГИБДД через интернет
Водитель «семерки» сбил девушку на Королевке в Смоленске
Торговый представитель обманула фирму на четверть миллиона в Смоленске
Смолянин ответит в суде за убийство гостя
Иностранец отправится в колонию за взятку сотруднику смоленского ФСБ
Карантин объявлен в десяти смоленских школах
На Смоленщине отремонтируют более 40 км ж/д путей
Серьезное ДТП произошло у «Метро» в Смоленске
Смоляне пересаживаются с машин на повозки
Три автомобиля раскидало по дороге в Смоленске
Половине смолян после диспансеризации понадобилось лечение
Пенсионер получила ожоги во время пожара в Ярцево
На Смоленщине появились четыре передвижных медкомплекса
Директор смоленской фирмы задолжал за ЖКУ 12 млн рублей
Пробка образовалась на въезде в Смоленск из-за ДТП