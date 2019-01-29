19 железнодорожников ответят за хищение топлива в Смоленске

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-29T12:56:33+03:00

Машинисты поездов экономили ГСМ, после чего сливали его и продавали третьим лицам

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19 смоленских железнодорожников ответят за хищение топлива: сотрудники локомотивных бригад экономили ГСМ, после чего сливали его и продавали третьим лицам, рассказали подробности громкого скандала сотрудники ЛО МВД России на станции Смоленск.

- Машинисты тепловозов филиала ОАО «РЖД» Смоленской области массово похищали топливо с техники, на которой ездили, а потом продавали его. Излишки ГСМ образовывались у них благодаря экономии: бригада ездила либо на одной секции, либо останавливала двигатель на месте стоянки. Также использовались различные приписки и другие способы, благодаря которым завышалась норма расхода горючего, - пояснил изданию собеседник.

Также следователи установили, что в силу исполнения своих служебных обязанностей железнодорожники имели доступ к топливной системе тепловозов, поэтому без проблем переливали сэкономленное ГСМ в канистры, которые в дальнейшем сбрасывали в заранее оговоренном безлюдном месте в зависимости от маршрута движения.

В отношении 19 фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой».

- Следователи задокументировали более 40 фактов хищений. В качестве фигурантов уголовного дела проходят 18 работников железной дороги и один безработный гражданин. Таким образом, в незаконный бизнес были вовлечены более половины сотрудников локомотивных бригад в колонне, - прокомментировал собеседник издания.

Работодателю причинен ущерб на сумму более 300 тысяч рублей. Материалы дела переданы в суд.