2019-01-29T14:37:21+03:00
Общество

2900 жителям райцентра Смоленской области возвращают воду

Ранее во втором микрорайоне города Сафоново произошла авария на водоводе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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2900 жителям райцентра Смоленской области возвращают воду, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Ранее из-за ЧП на водоводе во втором микрорайоне города Сафоново у людей пропала холодная и горячая вода. Обезвоженными оказались 19 жилых домов различной этажности и два теплопункта.

По заявкам осуществлялся подвоз годы. Восстановительные работы проводил Горводоканал. В 13.40 29 января все работы были завершены.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в домах №23/2 на Дзержинского, №5 по пер. Ульянова, №18, 20 по Исаковского и №27 по Твардовского до 1 февраля не будет холодной воды. Коммунальщики все это время будут промывать оборудование теплопунктов.

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