2019-01-29T15:46:00+03:00
Общество

Сквер с самолетом в Смоленске благоустроят в этом году

Ремонтные работы пройдут в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Сквер с самолетом в Смоленске благоустроят в этом году. ФОТО: ВКонтакте.Сквер с самолетом в Смоленске благоустроят в этом году. ФОТО: ВКонтакте.
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Сквер на Багратиона в Смоленске будет отремонтирован в 2019 года в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда», сообщили «КП» в пресс-службе городской администрации. Еще несколько городских зон определят по итогам голосования. Смоляне смогут выбрать скверы по интернету или, явившись в места для голосования, которые будет определены позднее.

Также в областном центре будет отремонтирован 21 двор. В администрации обращают внимание, что предпочтение отдано тем территориям, на которых расположено сразу по несколько домов. Если средства от ремонта останутся, то список будет пополнен.

ФОТО: скриншот ВКонтакте.

ФОТО: скриншот ВКонтакте.

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