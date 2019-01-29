Сергей Неверов провел прием граждан в Смоленске

СЕГОДНЯ 16:29 2019-01-29T16:29:08+03:00

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Заместитель Председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов традиционно в рамках региональной недели провел прием граждан по личным вопросам, сообщает пресс-служба партии.

В 2019 году начинает работу новая федеральная программа по переселению из аварийного жилья «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который является частью нацпроекта «Жилье и городская среда», который ждали очень давно. На данный момент есть только предварительный реестр домов, включенных в программу, к марту будет определен порядок расселения.

Смолянки Татьяна Горб и Галина Морозова в ходе приема граждан пожаловались на качество воды в их домах. Скважина, которая находится на территории Хладокомбината, работает с 1943 года. С того момента ни разу не ремонтировалась и теперь пришла в полную негодность. Холодная вода стала абсолютно непригодной для питья. В связи с этим, жители дома №1 на переулке Октября подали коллективное обращение с просьбой помочь им с заменой скважины.

Сергей Неверов отметил, что с 2019 года запускается федеральная программа «Чистая вода», которая будет реализовываться и в Смоленской области. На региональном уровне необходимо сделать проектно-сметную документацию, чтобы была возможность оперативно попасть в данную программу: «Постараемся оперативно подготовить все документы для того, чтобы успеть попасть в федеральную программу на этот год».

В завершении, к заместителю Председателя Госдумы Сергею Неверову пришли представители дизайн-пространства «Среда по четвергам». Они обратились за содействием: молодые и активные архитекторы и дизацнеры рассчитывают выстроить взаимодействие с органами власти для того, чтобы иметь возможность усовершенствовать и развивать родной город. Они отметили, что в этом году, в рамках реконструкции проспекта Гагарина, предполагается вырубка деревьев для создания дополнительных полос для автомобилей. Дизайнеры отметили, что они готовы включиться в работу для внесения изменений в проект. «Мы бы хотели в будущем внести такое понятие как «Смоленск пешеходный», чтобы при реконструкции тех или иных улиц города думали не только об автомобилистах, но и о пешеходах», – отметил один из дизайнеров.

Сергей Иванович предложил, что после всех необходимых процедур по определению Главы города Смоленска, необходимо будет провести встречу вместе с дизайнерами и главным архитектором города, на которой обсудить создание эффективной концепции развития Смоленска.

ИСТОЧНИК KP.RU