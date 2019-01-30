78-летнюю женщину ищут в Смоленске
78-летнюю женщину с улицы Рыленкова ищут в Смоленске. Раиса Даниловна Денисова пропала 29 января около полудня, сообщают добровольцы ПСО «Сальвар».
Тревожно сообщение о пропаже появилось сегодня, 30 января, после полуночи.
Поисковики сообщают, что женщина вышла из дома в длинном зимнем пуховике бордового цвета, коричневом берете и черных кожаных сапогах. Старушка сутулится и ходит с палкой.
Если кому-то из смолян что-либо известно о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефонам: 63-63-33, 102.
Поисковики будут благодарны за любую помощь, которая поспособствует быстрому розыску пропавшей.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» рассказывала о чудесном спасении пенсионера, которые ушел покататься на лыжах и заблудился.
ИСТОЧНИК KP.RU