78-летнюю женщину ищут в Смоленске

СЕГОДНЯ 06:27 2019-01-30T06:27:02+03:00

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78-летнюю женщину с улицы Рыленкова ищут в Смоленске. Раиса Даниловна Денисова пропала 29 января около полудня, сообщают добровольцы ПСО «Сальвар».

Тревожно сообщение о пропаже появилось сегодня, 30 января, после полуночи.

Поисковики сообщают, что женщина вышла из дома в длинном зимнем пуховике бордового цвета, коричневом берете и черных кожаных сапогах. Старушка сутулится и ходит с палкой.

Если кому-то из смолян что-либо известно о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефонам: 63-63-33, 102.

Поисковики будут благодарны за любую помощь, которая поспособствует быстрому розыску пропавшей.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» рассказывала о чудесном спасении пенсионера, которые ушел покататься на лыжах и заблудился.

ИСТОЧНИК KP.RU