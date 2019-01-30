2019-01-30T08:52:41+03:00
Происшествия

Железнодорожники масштабно сливали топливо с тепловозов в Смоленске

На видео видно, как локомотивные бригады экономили ГСМ, после чего сливали и скидывали канистры подельникам во время движения состава (ВИДЕО)
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: скриншот оперативной съемки.ФОТО: скриншот оперативной съемки.
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Железнодорожники масштабно сливали топливо с тепловозов в Смоленске. Об этом свидетельствует видео, оказавшееся в распоряжении «Комсомольской правды» – Смоленск». На съемке видно, как работала банда железнодорожников, воровавшая ГСМ.

Ранее издание сообщало, по какой схеме действовали все члены группы. Слив в канистры топливо, железнодорожники сбрасывали их в различных местах, где их поджидали подельники, сообщили сотрудники линейного отдела МВД России на станции Смоленск.

Затем топливо продавалось, а вырученные средства делились на всех участников преступной схемы.

Слив топлива с поездов в Смоленске.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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