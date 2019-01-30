Железнодорожники масштабно сливали топливо с тепловозов в Смоленске
Железнодорожники масштабно сливали топливо с тепловозов в Смоленске. Об этом свидетельствует видео, оказавшееся в распоряжении «Комсомольской правды» – Смоленск». На съемке видно, как работала банда железнодорожников, воровавшая ГСМ.
Ранее издание сообщало, по какой схеме действовали все члены группы. Слив в канистры топливо, железнодорожники сбрасывали их в различных местах, где их поджидали подельники, сообщили сотрудники линейного отдела МВД России на станции Смоленск.
Затем топливо продавалось, а вырученные средства делились на всех участников преступной схемы.
Слив топлива с поездов в Смоленске.Виктория НИКОЛЬСКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU