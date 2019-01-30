СЕГОДНЯ 06:42 2019-01-30T08:52:41+03:00

На видео видно, как локомотивные бригады экономили ГСМ, после чего сливали и скидывали канистры подельникам во время движения состава (ВИДЕО)

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Железнодорожники масштабно сливали топливо с тепловозов в Смоленске. Об этом свидетельствует видео, оказавшееся в распоряжении «Комсомольской правды» – Смоленск». На съемке видно, как работала банда железнодорожников, воровавшая ГСМ.

Ранее издание сообщало, по какой схеме действовали все члены группы. Слив в канистры топливо, железнодорожники сбрасывали их в различных местах, где их поджидали подельники, сообщили сотрудники линейного отдела МВД России на станции Смоленск.

Затем топливо продавалось, а вырученные средства делились на всех участников преступной схемы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/688985" frameborder="0"></iframe> Слив топлива с поездов в Смоленске.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU